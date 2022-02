Petrópolis: Mais de 200 animais já foram resgatados em áreas de deslizamentos

Animais estão sendo direcionados para lares temporários e clínicas voluntárias

CELSO BARBOSA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Animais feridos foram direcionados para clínicas voluntárias e seguem em tratamento



Mais de 200 animais já foram resgatados em áreas afetadas pelos deslizamentos de terra em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro atingida por fortes chuvas na última semana. Desde a terça-feira, 15, a Coordenadoria de Bem-Estar Animal (Cobea) está levando os animais para 39 lares temporários cadastrados pela prefeitura, enquanto os animais feridos foram direcionados para clínicas voluntárias e seguem em tratamento. “Estamos resgatando os animais que estão nessas áreas, pois muitos perderam seus tutores. Outros precisam de lares temporários, até seus tutores retornarem para suas casas e buscarem seus animais. Para os animais que estão com seus tutores e precisam de ajuda, estamos doando ração e ajudando no transporte, caso seja preciso”, explicou a coordenadora Raphaela Buriche. Neste sábado, 20, equipes seguem atuando na região com ações para busca e resgate. Até o momento, segundo último boletim da Defesa Civil Nacional, 837 ocorrências já foram registradas, sendo 642 deslizamentos de terra. De acordo com os bombeiros, 152 corpos foram encontrados e 165 pessoas permanecem desaparecidas, segundo a Polícia Civil.