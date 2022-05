PF apreende 77 kg de ouro avaliados em R$ 23 milhões no interior de São Paulo

Seis suspeitos foram conduzidos pela corporação até uma delegacia; além do metal, uma pasta com documentos e um avião foram apreendidos

Divulgação/Polícia Federal Apreensão aconteceu na tarde desta quinta-feira, 5



A Polícia Federal apreendeu 77 kg de ouro em barras nem Sorocaba, no interior de São Paulo. A apreensão foi feita na tarde desta quinta-feira, 4, por policiais militares que monitoraram a aterrissagem de um avião turboélice particular no Aeroporto Estadual de Sorocaba. Ao todo, foram encontradas 3 malas contendo barras de ouro. Uma quarta mala com documentos também foi apreendida. Seis suspeitos foram conduzidos à delegacia da PF em Sorocaba, onde um inquérito policial foi aberto para apurar a prática dos crimes de usurpação de bens da União e receptação dolosa. Segundo os documentos encontrados no avião, o ouro é natural do Mato Grosso e do Pará. O material foi encaminhado para perícia. Estima-se que a carga tem valor de R$ 23 milhões. O avião também foi apreendido e é objeto de sequestro criminal em outro inquérito da polícia.