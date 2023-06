PF apreende 800 quilos de maconha dentro de carro de luxo em milharal

Um suspeito foi preso por tráfico de drogas; caso foi registrado nas proximidades do município de Dourados, em Mato Grosso do Sul

Polícia Federal/Divulgação Maconha, dentro de veículo de luxo, foi apreendida pela Polícia Federal



A Polícia Federal (PF) apreendeu, na tarde de sexta-feira, 2, um carro de luxo com 800 quilos de maconha em um milharal, nas proximidades do município de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Durante fiscalização de rotina, agentes federais visualizaram um veículo em alta velocidade. Ao verificarem a placa, perceberam que pertencia a um outro veículo, este com registro de roubo. Durante perseguição, o carro entrou em uma estrada de terra. Minutos depois, o automóvel foi localizado no meio de um milharal. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Em um segundo caso, desta vez em Foz do Iguaçu, no Paraná, a PF também apreendeu em um carro quase meia tonelada de maconha nesta sexta. Policiais patrulhavam pelas proximidades da barranca do Rio Paraná, vistoriando portos clandestinos e possíveis traficantes e contrabandistas que atuam na região, quando encontraram um veículo abandonado perto de um porto clandestino. Cerca de 497 quilos de maconha foram apreendidos. Neste caso, ninguém foi preso.