PF apreende bebidas importadas ilegalmente em Porto Alegre

Apreensão de vinhos e destilados ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca em um depósito

Polícia Federal/Divulgação Polícia Federal apreendeu 500 garrafas de bebidas importadas ilegalmente



A Polícia Federal (PF) apreendeu em Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira, 26, 500 garrafas de bebidas de origem estrangeira que chegaram ao Brasil sem o pagamento de imposto. A apreensão de vinhos e destilados ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca, em um depósito no Bairro Santa Tereza, na zona sul da capital do Rio Grande do Sul. Na ação, o responsável pela mercadoria foi preso em flagrante pelo crime de descaminho e conduzido à Polícia Federal. De acordo com a corporação, a apuração teve início com base em uma denúncia. Nela, foi informado sobre um possível comércio, via internet, de bebidas estrangeiras importadas ilegalmente. “A ação contou com o apoio logístico da Receita Federal e busca, além da apreensão de mercadorias irregulares, encontrar novos elementos para a investigação”, informou a PF por meio de nota.