PF apreende caminhão com quase duas toneladas de droga no Paraná

Um suspeito foi preso em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas e levado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu

Polícia Federal/Divulgação Duas toneladas de drogas foram apreendidas no Paraná pela Polícia Federal



A PF (Polícia Federal) apreendeu, neste fim de semana, um caminhão transportando quase duas toneladas de entorpecente em sua carroceria, na rodovia BR277, altura do município de Céu Azul, no Paraná. Os policiais federais realizavam um patrulhamento de rotina pela rodovia federal, cerca de 90 quilômetros da fronteira com o Paraguai, quando avistaram um caminhão e resolveram abordar. Os policiais desconfiaram da atitude do motorista e decidiram averiguar o veículo. Após vistoria, os agentes encontraram maconha na carroceria do caminhão, totalizando uma carga de 1.985 quilos da droga. O condutor foi preso em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas e levado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, junto com o caminhão e a carga de maconha.