PF apreende mais de uma tonelada de drogas em navio atracado no Espírito Santo

Ação tinha como objetivo confirmar informações de que a embarcação seria utilizada para transportar os entorpecentes para a Europa

Divulgação/Polícia Federal Polícia Federal apreendeu drogas em navio atracado no ES



A PF (Polícia Federal) apreendeu mais de uma tonelada de drogas em um navio atracado no Porto de Vitória, no Espírito Santo, durante operação conjunta com a Receita Federal. O objetivo da ação é confirmar informações de que a embarcação seria utilizada para transportar os entorpecentes para a Europa. Durante a operação, os agentes localizaram 52 fardos de cocaína que estavam prontos para serem arremessados ao mar no porto de destino, que segundo a PF ainda não foi identificado. Ao todo 1.594 kg de cocaína foram encontrados e apreendidos. Os policiais recolherem amostrar das impressões digitais dos tripulantes para confrontar impressões digitais reveladas nas embalagens dos fardos apreendidos. Cães farejadores participaram da ação e fizeram uma varredura dos 13 andares da embarcação, e drones subaquáticos examinaram as caixas-mar localizadas no casco do navio. No total, 14 cães farejadores dos grupamentos K9 das duas instituições, além de duas embarcações da PF e da RFB que patrulham o porto. A operação contou com a atuação de mais de 50 agentes dos dois órgãos e foi fruto de um monitoramento da embarcação realizado pela Polícia Federal em cooperação policial com outros países, que culminou com apreensões anteriores nos portos de Santos, Tenerife e Hamburgo. Segundo a corporação, os tripulantes foram ouvidos e a droga apreendida foi encaminhada sob forte esquema de segurança para pesagem e apreensão na Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo. Segundo a PF, ninguém foi preso.