PF apreende R$ 500 mil em mercadorias descaminhadas no aeroporto de Foz do Iguaçu

Entre os produtos, apreendidos durante fiscalização no embarque de passageiros, estão aparelhos celulares, câmeras fotográficas e bebidas

Polícia Federal/Divulgação Câmeras fotográficas foram apreendidas pela Polícia Federal



A Polícia Federal (PF) apreendeu, neste primeiro final de semana de maio, produtos estrangeiros descaminhados, como aparelhos celulares, câmeras fotográficas e bebidas, avaliados em mais de R$ 500 mil em mercadorias, no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná. A apreensão ocorreu durante fiscalização no embarque de passageiros. “Com a mudança no sistema de fiscalização, os policiais têm vistoriado as malas de viagem após o seu despache, além do monitoramento das bagagens pessoais no raio-x. Com isso, o número de apreensões de mercadorias estrangeiras descaminhadas vem crescendo mensalmente, já que a retirada do equipamento de raio-x da entrada da área de check-in passou a falsa impressão de que não haveria mais fiscalização aduaneira”, explicou em nota a PF. O material apreendido foi levado para a unidade da Receita Federal, em Foz do Iguaçu. A PF ressaltou que a fiscalização foi intensificada desde o início do ano, tendo inclusive reforçado o número de agentes que atuam no complexo aeroportuário. As bagagens de cada passageiro, despachada ou não, são vistoriadas pelos órgãos de segurança que atuam no aeroporto, com apoio de equipamentos de raio-x, além do emprego de cães policiais da PF.