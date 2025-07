PF apura desvio de recursos públicos e fraudes em licitações no Ceará

Organização criminosa é suspeita de usar contratos fraudulentos para custear campanhas políticas em 2024; um dos mandados foi realizado no gabinete do deputado federal Júnior Mano (PSB-CE)

Divulgação: Polícia Federal Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal



A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (8) a Operação Underhand, com o objetivo de apurar uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos por meio de fraudes em processos licitatórios e contratuais. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nas cidades de Fortaleza/CE, Brasília/DF, Nova Russas/CE, Eusébio/CE, Canindé/CE e Baixio/CE. A investigação contou com apoio técnico da Controladoria-Geral da União (CGU).

O núcleo investigado é suspeito de articular o direcionamento de verbas públicas a determinados municípios cearenses mediante contrapartidas financeiras ilícitas, além de influenciar procedimentos licitatórios por meio de empresas vinculadas ao grupo. Foi determinado o bloqueio de R$ 54,6 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas, com o objetivo de interromper a movimentação de valores de origem ilícita e preservar ativos para eventual reparação ao erário.

As condutas investigadas envolvem os crimes de organização criminosa, captação ilícita de sufrágio, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica com fim eleitoral. Um dos mandados foi realizado no gabinete do deputado federal Júnior Mano (PSB-CE). Em resposta, o deputado federal negou ‘qualquer participação’ nos processos por meio de nota emitida pela assessoria do parlamentar.

“O deputado Júnior Mano não tem qualquer participação em processos licitatórios, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos. Como parlamentar, o deputado não exerce qualquer função executiva ou administrativa em prefeituras, não participa de comissões de licitação, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos. O parlamentar reafirma sua confiança nas instituições, em especial no Poder Judiciário e na Polícia Judiciária Federal, e reitera seu compromisso com a legalidade, a transparência e o exercício probo da função pública. Tem plena convicção de que, ao final da apuração, a verdade dos fatos prevalecerá, com o completo esclarecimento das circunstâncias e o reconhecimento de sua correção de conduta”, escreveu em nota.

Além disso, a liderança do PSB na Câmara também se manifestou diante da investigação. “A Liderança do PSB na Câmara dos Deputados teve conhecimento hoje da operação da Polícia Federal que investiga a atuação do deputado Júnior Mano. Esperamos que todos os fatos sejam investigados e esclarecidos o mais breve possível, respeitando o devido processo legal e a ampla defesa do deputado Júnior Mano”, declararam.

– Em atualização

*Com informações do Governo Federal