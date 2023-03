PF cumpre 13 mandados de prisão contra roubos de cargas em rodovias de SP

Foram sete ocorrências no período de 20 dias em cidades do interior do Estado; operação é deflagrada em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária

Jose Lucena/Futura Press/Estadão Conteúdo Polícia Federal mira grupo especializado em roubos de carga em rodovias paulistas



Uma operação da Polícia Federal (PF) em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária de São Paulo (PMRv) mira um grupo suspeito de praticar roubos de cargas em rodovias no interior do Estado. Ao todo, são cumpridos 13 mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão, todos expedidos pela Primeira Vara Judicial Criminal da Comarca de Cajamar. A “Operação Malta” foi deflagrada nesta terça-feira, 14, nas cidades de Jundiaí e Jarinu. As investigações, efetuadas pela Delegacia da Polícia Federal de Campinas, começaram em janeiro e revelaram que o grupo teria cometido sete roubos em um período de 20 dias. Segundo a PF, os investigados ema bastante violentos e ameaçavam as vítimas “com emprego de armas de fogo, os criminosos mantinham os motoristas – e quem estivesse com eles, inclusive famílias – em privação de liberdade, obrigando-os à realização de transferências bancárias enquanto faziam o transbordo da carga e destinação dos veículos”.

Ainda de acordo com a PF, os criminosos não tinham preferência por carga, utilizavam equipamentos eletrônicos durante as ações e rondavam as rodovias durante horas em busca de um alvo. “Há de que tenham praticado até quatro roubos em um só dia”, informou a PF. A operação é deflagrada por uma equipe que atua em conjunto com as forças de segurança estadual, de acordo com o órgão. O objetivo é inibir e desarticular a ação der criminosos em rodovias brasileiras. Segundo a PF, o grupo foi responsável por 87 prisões e recuperação de veículos roubados no valor de aproximadamente R$ 5 milhões. Os investigados deverão responder por roubo e associação criminosa. As penas poderão ultrapassar os 21 anos de prisão.