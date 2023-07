PF cumpre 86 mandados de busca e apreensão em Pernambuco

Grupo era formado por agentes públicos, servidores, empresários e particulares e atuava no Sertão

Polícia Federal/Divulgação Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Recife, Camaragibe, Caruaru, Arcoverde, Ibimirim, Afogados da Ingazeira, Itacuruba, Inajá e Salgueiro



A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 13, a Operação Hidra, para apurar a atuação de uma organização criminosa especializada em crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro no Estado de Pernambuco. O grupo era formado por agentes públicos, servidores, empresários e particulares e atuava no Sertão. Foram cumpridos 86 mandados de busca e apreensão nos municípios de Recife, Camaragibe, Caruaru, Arcoverde, Ibimirim, Afogados da Ingazeira, Itacuruba, Inajá e Salgueiro. Um dos alvos da operação foi o prefeito de Ibimirim, município no Sertão, Welliton Siqueira, investigado pela contratação de empresas “fantasmas”. “Há também fortes elementos que sugerem que os investigados teriam mantido contatos prévios para ajustar quais empresas ganhariam as licitações, tendo, inclusive, os empresários participantes do esquema tomado conhecimento dos documentos das licitações, antes mesmo que elas fosse oficialmente divulgadas”, disse a Polícia Federal em nota. O delegado da PF, Márcio Tenório, disse que houve associação criminosa de servidores públicos. “Tudo indica que um grupo empresarial se associou aos gestores, algumas empresas fantasmas e outras empresas que existiam de fato, mas não tinham capacidade para prestar o serviço ou entregar o material simplesmente para poder constituir para poder instrumentalizar os processos licitatórios que sempre eram conhecidos por estas empresas e direcionadas para o grupo”, afirma o texto da corporação.