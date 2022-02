PF deflagra operação em Brasília contra abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes

Suspeito de disponibilizar e armazenar pornografia com menores de idade pode ter que cumprir pena de mais 10 anos de reclusão

Investigação teve início a partir de cooperação internacional com os Estados Unidos, via Interpol, que encaminhou um relatório à PF, identificando dezenas de imagens pornográficas das vítimas



A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira, 18, a segunda fase da Operação Rapina 007 com mandados de busca e apreensão e prisão preventiva no Distrito Federal. Os agentes buscam por um homem que utilizou as redes sociais para praticar crimes de armazenamento, posse e compartilhamento de imagens contendo cenas de sexo explícito com criança e adolescente. A operação foi coordenada pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Tocantins e deflagrada em conjunto com a Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal.

A investigação teve início a partir de cooperação internacional com os Estados Unidos, via Interpol, que encaminhou um relatório à PF, identificando dezenas de imagens pornográficas das vítimas. A fase um da “Operação Rapina 007” havia sido deflagrada no segundo semestre de 2021 e colheu provas do armazenamento de mais de 700 imagens pornográficas de crianças e adolescentes e de que o autor praticava estes crimes há quase uma década. Também durante as investigações, a polícia identificou que o suspeito utilizava diversos nomes falsos para não ser identificado, inclusive o famoso “007”, remetendo ao agente secreto dos cinemas com um codinome. O suspeito pode responder pelos crimes de oferecer, trocar, disponibilizar, possuir e armazenar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas que, somadas, podem ultrapassar 10 anos de prisão.