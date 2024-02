PF deflagra operação para investigar crimes contra Lula

Investigação acontece após publicação nas redes sociais que convocava a criação de uma ‘vaquinha’ para assassinar o presidente da República; suspeito admitiu autoria das postagens

Polícia Federal / Divulgação Agentes apreenderam o celular e o computador do investigado em Aracruz, no Espírito Santo



A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 6, a Operação Eco, que tem como objetivo investigar a prática das infrações penais de ameaça e de incitação ao crime praticados contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a corporação, a investigação acontece após uma postagem em uma rede social que incentivava a arrecadação de fundos, com a criação de uma “vaquinha”, com o intuito de pagar um mercenário para atirar no chefe do Executivo.

A PF cumpriu as ordens judiciais, expedidas pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Linhares, na residência do suspeito, em Aracruz, no Espírito Santo. No local, foram apreendidos o celular e o computador do investigado. Ele colaborou e admitiu as postagens nas redes sociais. Segundo a corporação, o nome da operação faz alusão à mitologia grega, especificamente a uma jovem que falava demais.