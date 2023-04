PF destrói 276 mil pés de maconha e evita a produção de 55 toneladas da droga no sertão pernambucano

Ação aconteceu durante a Operação Polígono II

A Polícia Federal (PF) destruiu cerca de 276 mil pés de maconha e evitou a produção de 55 toneladas da droga no sertão de Pernambuco. A ação aconteceu durante a Operação Polígono II. De acordo com a corporação, foram realizadas três fases – levantamento, percursora e deflagração da operação, onde foram destruídos cerca de 276 mil pés de maconha e de 53 mil mudas que estavam em 52 plantios. Além disso, foram apreendidos 12 quilos de maconha já pronta para consumo. Os plantios foram localizados após levantamentos feitos pela Polícia Federal em ilhas dos Rio São Francisco, nas regiões de Orocó, Salgueiro, Cabrobó, Belém do São Francisco, Betânia, Flores, Carnaubeira da Penha e Parnamirim. A ação contou com a participação de policiais federais, militares, civis, penais. Os policiais trabalharam com incursões terrestres e fluviais, com o emprego de botes infláveis e duas aeronaves, sendo uma da PF, através da Coordenação de Aviação Operacional, e a outra da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, através do Grupo Tático Aéreo. “O ciclo produtivo da cannabis é acompanhado de perto por policiais federais e quando vai se aproximando o período da colheita novas ações são realizadas coibindo assim a secagem e a consequente introdução no mercado consumidor. As constantes operações policiais de erradicação de maconha no sertão de Pernambuco, não tem dado tempo ao traficante daquela região em produzir a droga em seu pleno desenvolvimento, o que tem levado a importação da droga do Paraguai. Isto também é o reflexo do aumento das apreensões feitas pela Polícia Federal de maconha vinda daquele país vizinho”, informou a corporação por meio de nota.