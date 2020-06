PF encontra quase R$ 750 mil em caixa térmica na casa de secretário da Saúde do Pará

O governo do estado publicou uma mensagem no Twitter indicando que o servidor foi exonerado nesta quarta-feira (10)

Filipe Bispo/Estadão Conteúdo O governador do Pará, Helder Barbalho



A Polícia Federal (PF) apreendeu quase R$ 750 mil na casa do secretario adjunto de gestão administrativa de Saúde, Peter Cassol, no âmbito das buscas da operação Para Bellum, desencadeada na manhã desta quarta (10) para investigar supostas fraudes na compra de respiradores pelo governo estadual.

Segundo a corporação, o dinheiro foi encontrado embalado em jornal dentro de uma caixa térmica. Após a ofensiva da PF, o governo do estado publicou mensagem no Twitter indicando que o servidor foi exonerado.

A operação Para Bellum realizou ao todo 23 buscas por ordem do ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Entre os alvos das buscas estão a casa do governador do Pará, Helder Barbalho, a residência do secretário de Saúde e Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde Alberto Beltrame, o Palácio dos Despachos, sede do Executivo estadual, e as Secretarias de Estado de Saúde, Fazenda e Casa Civil.

Falcão ainda determinou o bloqueio de R$ 25 milhões de Barbalho e outros sete investigados.

*Com informações do Estadão Conteúdo