PF faz operação contra crimes eleitorais; Pablo Marçal é alvo de buscas

Ex-pré-candidato à Presidência e um sócio teriam feito doações milionárias a campanha e depois repassado valores a suas empresas

Divulgação Operação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 5, nas cidades de Barueri e Santana de Parnaíba, ambas na Grande São Paulo



A Polícia Federal (PF) cumpre nesta quarta-feira, 5, mandados de busca e apreensão relacionados à Operação Ciclo Fechado, que investiga crimes eleitorais e lavagem de capitais que teriam sido cometidos em 2022. O empresário e coach Pablo Marçal e um sócio dele são alvo das buscas, que acontecem em Barueri e Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo. Segundo a PF, eles fizeram doações milionárias para campanhas e, posteriormente, teriam remetido parte dos valores às empresas das quais são sócios. Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências dos investigados e sedes das empresas envolvidas no caso. Marçal foi pré-candidato do PROS à Presidência da República em 2022, mas acabou sendo obrigado a retirar a candidatura após problemas internos no partido e concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados. Depois, teve a candidatura ao Legislativo indeferida devido à desaprovação das contas de campanha pela Justiça Eleitoral. A reportagem entrou em contato com a assessoria de Pablo Marçal, mas ainda não obteve retorno.