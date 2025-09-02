PF indicia mulher que hostilizou ministro Flávio Dino em voo

Passageira, que entrou na aeronave gritando que o avião ‘estava contaminado’ e que não respeitava ‘essa espécie de gente’, responderá por injúria qualificada e incitação ao crime

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino



A Polícia Federal (PF) indiciou uma passageira que hostilizou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino durante um voo de São Luís (MA) para Brasília, na tarde de segunda-feira (1º). Ela responderá por injúria qualificada e incitação ao crime. Dino viajava para a capital federal a fim de participar da primeira sessão do julgamento sobre o núcleo central da tentativa de golpe de Estado, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O julgamento começou nesta terça-feira (2). Segundo a assessoria do ministro, Dino estava sentado e trabalhando, de cabeça baixa, enquanto aguardava a decolagem.

Nesse momento, a passageira entrou na aeronave gritando que o avião “estava contaminado” e que não respeitava “essa espécie de gente”. Ela ainda tentou se aproximar do assento do ministro, repetindo em voz alta: “O Dino está aqui”. De acordo com a assessoria, a atitude representou uma tentativa de incitar rebelião a bordo. A mulher foi contida pela equipe de segurança do magistrado e advertida pela comissária-chefe do voo. Um agente da PF que atua no aeroporto de São Luís foi acionado imediatamente e comunicou a ocorrência à superintendência de Brasília. Ao chegar ao destino, a passageira foi encaminhada por policiais federais para prestar esclarecimentos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula