PF investiga fraudes em instituições financeiras em SP e no Rio

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 14, a operação Arca da Aliança, para investigar crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e operação de instituição financeira sem autorização do Banco Central.

Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro. A justiça determinou também o bloqueio de R$ 20 milhões nas contas das empresas envolvidas.

Segundo as investigações, as empresas ofereciam serviços de concessão de empréstimos para pessoa física, crédito consignado, portabilidade de crédito e consultoria financeira. Ao menos duas empresas ofereciam o serviço de captação de recursos mediante promessa de aplicação desse valor no mercado financeiro, e devolução posterior com rentabilidade atrativa. Os alvos eram servidores públicos federais, civis e militares com margem consignável elevada.

A polícia apurou também que apesar de manter sede físicas em São Paulo, as empresas são controladas do Rio de Janeiro. A investigação segue em segredo de justiça.