Polícia Federal deflagra operação para desarticular ala feminina de facção

A Polícia Federal cumpre na manhã desta sexta-feira (7) 14 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão em Roraima, São Paulo e Acre. A operação visa desarticular a ala feminina de uma facção criminosa na região Norte.

Segundo o inquérito, as mulheres seriam responsáveis por áreas consideradas “estratégicas”, como o controle de drogas e armas de fogo, o estabelecimento de relacionamento entre criminosos de dentro do sistema prisional com os de fora e na indicação de membros para outros setores.

