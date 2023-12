PF prende dois passageiros de voos internacionais transportando cocaína

Após flagrante, brasileiros informaram ter engolido cápsulas com a droga e foram conduzidos ao hospital; eles vão responder por tráfico internacional

Divulgação/Polícia Federal Prisões de dois brasileiros aconteceram na quarta-feira, 20, no Aeroporto Internacional de São Paulo



Agentes da Polícia Federal (PF) prenderam dois passageiros de voos internacionais que tentavam embarcar para a Europa com cocaína dentro de preservativo e cápsulas. As prisões aconteceram na quarta-feira, 20, no Aeroporto Internacional de São Paulo. Segundo informações da corporação, as prisões aconteceram em ações distintas e voos diferentes, sendo uma brasileira e um brasileiro detidos quando embarcavam para Paris, capital da França. Na primeira ação, os policiais federais, ao realizarem a busca pessoal, encontraram grande porção de cocaína prensada dentro de um preservativo introduzido no corpo da passageira. Ao ser flagrada, a mulher informou que havia engolido uma grande quantidade de cápsulas contendo a mesma droga. Pelo risco de morte, a passageira foi encaminhada ao hospital público para expelir com segurança a substância engolida. Na segunda ação, a equipe da PF encontrou cápsulas de cocaína dentro da roupa intima do passageiro. O homem também informou ter engolido cápsulas com cocaína e, por esse motivo, também foi conduzido ao hospital. Os brasileiros receberam alta hospitalar e foram encaminhados Justiça Federal onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.