PF usará drones subaquáticos para localizar vítimas da queda de ponte entre Maranhão e Tocantins

Quatro pessoas morreram e outras 13 estão desaparecidas depois que dez veículos caíram no rio; equipe multidisciplinar deve chegar ao local nesta quarta-feira (25)

Reprodução/X/@Conexamericas O trabalho será realizado pelo Núcleo de Polícia Marítima da Polícia Federal, que fará uma varredura no Rio Tocantins



A Polícia Federal (PF) vai usar drones subaquáticos para ajudar a localizar as vítimas da queda da ponte no Tocantins e os caminhões submersos. O trabalho será realizado pelo Núcleo de Polícia Marítima da Polícia Federal, que fará uma varredura no Rio Tocantins. Uma equipe multidisciplinar, composta por cinco peritos do Instituto Nacional de Criminalística deve chegar ao local nesta quarta-feira (25), e ficará responsável pela elaboração de ao menos três laudos. Na terça (24), a PF instaurou um inquérito para apurar as responsabilidades pela queda da parte central da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga o Maranhão ao Tocantins, no último domingo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Quatro pessoas morreram e outras 13 estão desaparecidas (11 adultos e duas crianças) depois que dez veículos, entre carros, caminhões e motocicletas, caíram no rio. A investigação será conduzida pelas Superintendências Polícia Federal no Maranhão e no Tocantins, que têm jurisdição sobre a área.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes