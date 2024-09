PGR aguarda relatório sobre sigilos de André Janones em investigação de rachadinha

Documento será fundamental para que a PGR decida se apresentará uma denúncia contra o parlamentar por supostas irregularidades

Mario Agra / Câmara dos Deputados Deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais



A Procuradoria-Geral da República (PGR) comunicou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que está aguardando um relatório minucioso sobre a quebra dos sigilos bancário e fiscal do deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, e de seus assessores. Esse documento será fundamental para que a PGR decida se apresentará uma denúncia contra o parlamentar por supostas irregularidades relacionadas a rachadinha. Recentemente, a Polícia Federal (PF) finalizou o inquérito e indiciou Janones por diversos crimes, incluindo corrupção, associação criminosa e peculato. Além do deputado, um assessor e um ex-assessor também foram indiciados, ampliando o alcance das investigações.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As apurações indicam que o suposto esquema de rachadinha teria se iniciado em 2019. A análise da quebra de sigilo fiscal revelou uma variação patrimonial que levantou suspeitas. Janones, por sua vez, defende que a PF não encontrou bens com origem questionável e se mostra confiante em sua absolvição. O deputado se tornou alvo das investigações após a divulgação de gravações em que solicita doações de seus assessores para financiar sua campanha. Ele confirmou a veracidade dos áudios, enquanto os assessores negaram ter devolvido parte de seus salários. No entanto, a PF apontou “inconsistências” e “contradições” nas declarações dos assessores, o que pode complicar a situação do parlamentar.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA