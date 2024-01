Piloto que atuou no caso Marília Mendonça morre em acidente aéreo em São Paulo

Aeronave de pequeno porte caiu entre Lençóis Paulista e Areiópolis, no interior de São Paulo

Divulgação/Escritório Riedel de Figueiredo & Advogados Associados

Um trágico acidente aéreo no sábado, 6, causou a morte do advogado e piloto Sérgio Roberto Alonso, de 74 anos. O avião de pequeno porte que ele pilotava caiu entre Lençóis Paulista e Areiópolis, no interior de São Paulo, pouco depois das 14h. Sérgio ficou conhecido por atuar no caso do trágico acidentes envolvendo a cantora sertaneja Marília Mendonça, ocorrido em novembro 2021. Ele atuou como advogado da família de Geraldo Martins de Medeiros, piloto da aeronave que levava a cantora. Vale lembrar que a Polícia Civil de Minas Gerais concluiu a investigação do acidente e afirmou que os pilotos agiram com “imprudência e negligência”. Em maio, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), divulgou um relatório confirmando que o avião colidiu com um cabo de energia da Companhia de Energia de Minas Gerais (Cemig) antes de cair. Na época, Sérgio considerou que o documento responsabilizava a Cemig pelo acidente, apesar de também mencionar uma “avaliação inadequada” por parte do comandante.