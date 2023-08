Piscinão de Ramos recebe serviço de manutenção e precisará ser esvaziado na próxima semana

Em preparação para o verão, lago salgado terá desinfecção da areia e reparo da manta protetora

Divulgação/Fundação Rio-Águas Piscinão de Ramos é abastecido por 30 milhões de litros de água da Baía de Guanabara



A Fundação Rio-Águas iniciará na próxima segunda-feira, 7, um serviço especial de manutenção no Piscinão de Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro. O lago salgado será esvaziado a fim de realização de serviços de desinfecção da areia e reparo da manta protetora do lago. “É um serviço de manutenção de rotina e necessário para deixar tudo pronto para os moradores e turistas aproveitarem o verão no Piscinão”, explica o presidente da Fundação Rio-Águas, Wanderson Santos. A estatal é responsável pelo tratamento e manutenção do ponto turístico. Com previsão de conclusão em 30 dias, estes serviços são realizados, geralmente, no inverno, período de menos circulação das pessoas. “Muitos turistas lembram do Rio com imagens do Cristo, Pão de Açúcar e Carnaval. O suburbano já associa a cidade à praia, à cerveja, à churrasco, à família e aos filhos brincando. Hoje, o Piscinão representa essa força de identidade da região”, destaca o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz. Os trabalhos contarão com o apoio da Comlurb e da concessionária Águas do Rio.

O Piscinão de Ramos é abastecido por 30 milhões de litros de água da Baía de Guanabara, que são tratados na Estação de Tratamento de Água do Piscinão de Ramos. O tratamento diário é realizado pela Fundação Rio-Águas, em parceria com a concessionária Águas do Rio. A qualidade da água é constantemente monitorada.