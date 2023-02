PIX do Itaú apresenta instabilidade e usuários reclamam nas redes sociais

Banco admitiu falha e informou que o sistema já foi totalmente normalizado

ITACI BATISTA/Estadão Conteúdo Fachada da agência do banco Itaú na Avenida Paulista



O aplicativo do Itaú apresentou instabilidade nos pagamentos e transferências por PIX durante este sábado, 25. O problema fez com que os usuários reclamassem nas redes sociais. A maior parte dos clientes disse que o aplicativo do banco mostrava que o dinheiro saiu da conta, no entanto, não apresentava a comprovação da operação. Outros também relataram que não conseguiam entrar no sistema. “Parabéns para o Itaú. Fiz um pix e o saldo sumiu da conta e até agora não chegou no destino. Devolve meu dinheiro. E pior que estou vendo várias pessoas reclamando, serviço péssimo”, disse um perfil no Twitter. “Novamente o Itaú dando novidade. Realizei um pix para uma outra conta minha. O pix saiu do Itaú, porém não chegou na outra conta”, escreveu outra internauta. “É uma falta de respeito”, comentou uma terceira. No início desta noite, o Itaú informou ao site da Jovem que “o sistema PIX já foi totalmente normalizado. O banco pede desculpas a seus clientes por qualquer inconveniente”, diz a nota.