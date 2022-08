Pizzaria é assaltada, funcionaria pede celular de volta e ladrão devolve

Criminoso retirou dinheiro do caixa e levaria o aparelho da vítima, mas voltou para entregar o telefone em suas mãos e fugiu com um comparsa; caso ocorreu na cidade de Camaçari, na Bahia

Reprodução/Redes Sociais Assaltante devolve celular de vítima após roubo em Camaçari, na Bahia



Um assaltante viralizou nas redes sociais após devolver um celular para a vítima, após uma ação criminosa em uma pizzaria na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, na Bahia. Ocorrido na noite da última terça-feira, 02, a D’Luca Pizzaria Verde foi assaltada e a funcionária que encontrava-se no local teve seu aparelho inicialmente roubada. Após um diálogo com o assaltante, o criminoso encaminha-se em direção do comparsa – que está em uma moto na espera – e retorna ao estabelecimento em seguida para devolver o aparelho à mulher, que agradeceu. O rapaz saiu, então, fugiu com o dinheiro do estabelecimento comercial. Procurada pela equipe de reportagem da Jovem Pan, a Polícia Civil do Estado da Bahia afirmou que não há ocorrências registradas no sistema. A Polícia Militar da Bahia não respondeu aos questionamentos e o espaço encontra-se aberto para futuras atualizações.