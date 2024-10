Planalto informa resgate de mais 220 passageiros da zona de conflito no Líbano em 5º voo da FAB

Mais 220 passageiros resgatados da zona de conflito no Líbano já estão a caminho do Brasil no quinto voo da Força Aérea Brasileira (FAB), que decolou de Beirute às 12h deste domingo (13). A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto. Entre os passageiros, estão 10 crianças de colo, além de dois pets. No total, a Operação Raízes do Cedro já resgatou 1.105 pessoas e 13 animais de estimação, desde o seu início em 6 de outubro.

O avião fará uma escala em Lisboa, Portugal, para reabastecimento e o pouso está previsto em Guarulhos, São Paulo, na manhã desta segunda-feira (14). A aeronave levou ao Líbano uma carga de donativos brasileiros, com 1.400 cestas básicas e 6.900 embalagens de medicamentos arrecadados pela Associação Unidos pelo Líbano. Segundo o Planalto, o Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, mantém contato com brasileiros e familiares próximos para prestar assistência consular e avaliar a necessidade de um novo voo de repatriação.

