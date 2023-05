PM apreende 119 carros na zona sul de SP em megaoperação contra rachas

Cada motorista autuado deverá pagar uma multa que ultrapassa os R$ 2 mil e poderá ter a CNH suspensa por 2 a 8 meses

Divulgação/PMESP Mais de 100 carros foram apreendidos pela Polícia Militar na zona sul de SP



A Polícia Militar (PM) apreendeu 119 carros na Avenida Europa, zona sul de São Paulo, em operação contra rachas deflagrada na noite desta quinta-feira, 18, por volta das 22h30. Cada motorista autuado deverá pagar uma multa de aproximadamente R$ 2.934,70 e poderá ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por 2 a 8 meses. De acordo com o comandante do 1° Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), tenente-coronel Marcos Cunha explicou que o ato é ilegal e os encontros são organizados em grupos através das redes sociais. Segundo ele, além dos rachas, os participantes também realizavam exibição e também foram autuados. “Desta forma, as pessoas pensam duas vezes antes de participar com seus veículos nestes eventos. Se não tem público, eles não são realizados”, destacou o comandante.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a megaoperação faz parte de uma série de ações de fiscalização e educação para o trânsito promovidas pelo CPTRan ao longo do mês em alusão a campanha Maio Amarelo, que visa a conscientização da segurança no trânsito. A iniciativa chegou a 10º edição neste ano. As investigação duraram cerca de três meses. Os agentes conseguiram identificar o local, os organizadores e os veículos participantes. Cerca de 98 policiais militares participaram da ação, que contou ainda com 57 viaturas e quatro cães farejadores.