PM apreende 500 pessoas por arrastões em show de Alok no Rio

Soco inglês, canivetes, tesouras, cortadores de unha, chave de fenda, faca, estilete, facão e outros objetos foram apreendidos nos pontos de bloqueio da polícia

Reprodução/Twitter/@pmerj Objetos cortantes foram apreendidos nos pontos de bloqueio realizados pela Polícia Militar do Rio de Janeiro



A Polícia Militar do Rio de Janeiro apreendeu 500 pessoas na noite deste sábado, 26, durante o show do DJ Alok em Copacabana. Os detidos são suspeitos de envolvimento em arrastões e roubos. “Mais de 150 objetos perfurocortantes foram apreendidos nos pontos de revista entre facas, alicates, estiletes e bisturis”, diz um trecho da nota da polícia. O “show do século” contou com um público estimado de 1 milhão de pessoas. No X, antigo Twitter, a Polícia Militar informou que as ocorrências foram registradas no 12ª Distrito Policial (DP) e 13ª DP, ambas em Copacabana, e no 14ª DP do Leblon, onde 17 maiores de idade foram presos e 15 menores foram detidos. Além do monitoramento durante o show, a polícia acompanhou a dispersão do público e também trabalhou “para prevenir e reprimir ações de criminosos nos transportes coletivos no entorno da região de Copacabana” com escoltas e verificações.