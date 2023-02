PM de São Paulo reforça pedido para que turistas não se desloquem para o litoral neste fim de semana

Apelo da corporação se soma aos já feitos pelo governo do Estado, pela Defesa Civil e prefeitura de São Sebastião, que fala em momento de ‘empatia’

Crédito: Thales Stadler/Governo do Estado de SP Várias frentes de trabalho atuam em apoio aos moradores da Vila Sahy, bairro mais atingido pelas fortes chuvas do último domingo, em São Sebastião



A Polícia Militar de São Paulo reforçou o pedido para que turistas não se desloquem neste final de semana para o litoral do Estado, castigado por fortes chuvas nesta semana, com consequentes 57 mortes, até o momento, e 4.066 pessoas sem suas casas. O alerta foi publicado em vídeo na noite desta sexta-feira, 24, nas redes sociais. O material também foi compartilhado pelo perfil oficial do Corpo de Bombeiros. “O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Estado de São Paulo pede à população não residente do litoral norte que não se desloque às áreas afetadas [pela tragédia]. Nós estamos desenvolvendo um trabalho incansável aqui. E, caso você tenha interesse em ajudar, procure as instituições ilibadas, procure os quartéis da PM para levar a sua doação, que nós garantiremos a logística, vamos fazer com que sua doação chegue às pessoas necessitadas. Mas não se desloque para cá, por favor, a gente agradece muito”, diz o agente que aparece no vídeo.

O pedido também foi feito ao longo da semana por outras autoridades e órgãos, como o próprio governador Tarcísio de Freitas (PRB), a Defesa Civil de São Paulo e a prefeitura de São Sebastião, tendo esta última ressaltado que o momento pede empatia. As autoridades afirmam que a presença de mais pessoas na área pode atrapalhar o trabalho da força-tarefa que atua para desobstruir as rodovias com maquinários pesados e faz buscas por desaparecidos, além de atender a enorme população que ficou desalojada ou desabrigada após os incidentes.

