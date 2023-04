PM liberta dez reféns em tentativa de roubo em SP; um criminoso morre baleado 

Em incidente ocorrido na Zona Sul da capital, um segundo assaltante ficou ferido, enquanto outro conseguiu fugir

Reprodução/Twitter/@DerriteSP PM conseguiu libertar dez reféns em salão de beleza de São Paulo



Três criminosos invadiram um salão de beleza e fizeram dez pessoas de reféns na tarde deste sábado, 15, na Rua Sócrates, localizada no Jardim Marajoara, Zona Sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policias militares que faziam uma patrulha na região foram acionados e entraram em confronto com os assaltantes. Durante o incidente, a PM conseguiu libertar todas as vítimas e atingiu dois criminosos. Um ficou ferido, enquanto o outro morreu no local. O terceiro envolvido no crime conseguiu fugir. As autoridades ainda confirmaram que apreenderam uma pistola e uma das motocicletas usada pelos indivíduos. Em vídeo postado nas redes sociais, o deputado federal Guilherme Derrite (PL-SP) mostrou momentos da operação. Veja abaixo.