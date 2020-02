PM atende ocorrência de troca de tiros no Shopping Eldorado, em São Paulo

Nas redes sociais, há relatos de pessoas que correram ao ouvir os disparos. Assessoria de imprensa do shopping afirma que não houve feridos

Reprodução / Guia da semana Shopping Eldorado



Uma troca de tiros aconteceu no começo da tarde desta sexta-feira (21), no Shopping Eldorado, na Zona Oeste de São Paulo. A ocorrência teria acontecido no entorno do shopping e acabado dentro do estacionamento.

De acordo com informações da assessoria de imprensa do local, a Polícia Civil atendeu a ocorrência na redondeza, e ninguém saiu ferido. Nas redes sociais, há relatos de pessoas que correram ao ouvir os disparos.

“O Eldorado informa que acompanha a ação da Polícia Civil que ocorreu no entorno do empreendimento e terminou no estacionamento externo na tarde desta sexta-feira, 21, e reforça que contribui com as autoridades locais no que for necessário. O shopping esclarece ainda que não houve feridos e que funciona normalmente”, diz a nota divulgada.

A Polícia Civil acompanha o caso juntamente com a Polícia Militar. A ocorrência foi atendida no 77ª DP, no bairro da Santa Cecília.