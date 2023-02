PM prende cinco pessoas por furtos no litoral norte de SP; Polícia Civil vai fiscalizar supermercados da região

As autoridades receberam denúncias de abuso de preços sobre produtos perecíveis e água mineral após fortes chuvas atingirem a região

Governo de São Paulo/Flickr/Reprodução Galpão do Fundo Social recebe doações para as vítimas das fortes chuvas em São Sebastião



Em meio a uma crise gerada pelo excesso de chuva no litoral de São Paulo, a Polícia Militar prendeu três pessoas por furtos a estabelecimentos comerciais nas cidades de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba, na noite de quarta-feira, 22. Foram presos em flagrante dois homens e três mulheres. Duas adolescentes também foram apreendidas. Além disso, as autoridades receberam denúncias de abuso de preços sobre produtos perecíveis e água mineral. Por causa disso, o Procon e a Polícia Civil vão fiscalizar os comércios da região e avaliar se as práticas são passíveis de medida administrativa com multa ou configuram como crime previsto no Código de Defesa do Consumidor. Caso seja necessário, serão adotadas as medidas de ordem criminal. Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, o secretário da Segurança de São Paulo, Capitão Derrite (PL) explicou a operação montada na região para evitar furtos. “Deslocamos 80 policiai e uma equipe realizou o socorro de uma vítima. Tivemos mais de 400 policiais voluntários para a operação de resgate. Hoje temos 609 agentes. Estão chegando arrecadações por embarcação. Temos policiamento para prevenir possíveis saques. Mas não tivermos. A população foi conversar com o governador com essa preocupação, mas nenhuma ocorrência de saque foi registrada. Agora, não nos interessa apontar o dedo. A informação que eu tenho é que a Defesa Civil Estadual não necessita de informações do Governo Federal”, declarou.

Além disso, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que o último ponto de interdição total da Rodovia Rio-Santos (SP-055) foi desobstruído, liberando o tráfego para veículos de resgate e serviços. A previsão é que a posta esteja liberado para os veículos em geral ainda nesta quinta-feira, 23. A Rodovia Mogi-Bertioga segue totalmente interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Também há interdição parcial nos km 87, 90 e 91. Já a Rodovia – Rio-Santos possui mais de quinze pontos de interdição parcial, enquanto a Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) conta com três. O Fundo Social de São Paulo já arrecadou mais de R$ 660 mil em recursos para a aquisição de cestas básicas e cobertores para as vítimas das chuvas no litoral norte. Desde o início da campanha, o órgão já enviou cerca de 55 toneladas de donativos para as cidades de Guarujá, Bertioga, Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião. Os sistemas de água foram restabelecidos em todos os municípios do Litoral Norte atendidos pela Sabesp. Qualquer prática abusiva de preços na região deve ser denunciada ao Procon. Até o momento, 49 óbitos foram confirmados, sendo 48 em São Sebastião e um em Ubatuba.