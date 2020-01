PM prende suspeito de ter furtado casa do cantor Seu Jorge em SP

Reprodução/PM-SP "Uma situação um tanto quanto desagradável, mas que já foi solucionada", disse o artista



Policiais militares de São Paulo prenderam neste domingo (26) um suspeito de ter furtado a casa do cantor Seu Jorge, na capital paulista.

Segundo a PM, dois soldados do quarto batalhão foram acionados para atender uma ocorrência na praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, no Centro. Lá, Seu Jorge relatou que foi vítima de um furto à residência no dia 2 de janeiro e que, após ter olhado as câmeras de segurança, reconheceu o suspeito enquanto passava pela praça.

Em vídeo publicado pela PM no Facebook, ele aperta a mão dos agentes e agradece a corporação pelo atendimento. “Uma situação um tanto quanto desagradável, mas que já foi solucionada. O meliante já está na delegacia, ambiente onde ele tem que estar”, diz.

Segundo a PM, o suspeito foi detido e encaminhado para delegacia, onde foi autuado.

Confira aqui o vídeo: