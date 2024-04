PMs da Rota são réus acusados de matar homem desarmado na Operação Escudo

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais faziam uma incursão na favela da Prainha e avistaram três homens, dois estavam armados, atravessando a linha do trem. Um dos homens teria apontado a arma para os agentes, que “efetuaram disparos para evitar a eminente agressão”. No ato, os policiais acabaram atingindo um homem, que mais tarde foi identificado como Jefferson. Ainda segundo o boletim, uma pistola Cherokee calibre 9mm com 16 minuções e uma pistola .40 com oito munições, cocaína, maconha e crack foram apreendidos.

Entretanto, conforme a denúncia do MPSP, Jefferson estaria desarmado e os policiais sabiam desse fato e, por isso, para não serem responsabilizados, “realizaram gestos dissimulados e diálogos referentes à arrecadação de uma pistola, posteriormente apresentada à Autoridade Policial [Polícia Civil]”. O policial Rubem Pinto Santos teria se colocado ao lado do colega para não ser registrado pela câmera corporal e assim não registrar o momento. “Os denunciados, mesmo com câmeras operacionais, não hesitaram simular a apreensão de uma pistola ao lado do corpo de vítima que, em verdade, estava desarmada”, diz trecho da denúncia.

A denúncia foi aceita pelo juiz Edmilson Rosa dos Santos, da 3ª Vara Criminal do Guarujá, no último dia (4) de abril. O MP havia requerido o afastamento dos agentes, entretanto, o magistrado determinou somente que eles deixassem as funções externas,”permanecendo em trabalho administrativo interno na corporação”. As atividades devem ser feitas fora da localidade do Guarujá.