PMs são acusados de racismo após abordagem a adolescentes em Ipanema

A família de um adolescente acusa dois policiais de uma abordagem racista na zona sul do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu em Ipanema, envolvendo quatro jovens, sendo três negros e um branco. Os adolescentes, que estavam em turismo no Brasil, são oriundos do Canadá, Burkina Faso e Gabão. Durante a abordagem, os policiais apontaram armas e obrigaram os jovens a levantar suas blusas e encostar em uma parede para revista. Nada foi encontrado, mas a ação gerou revolta entre os familiares. A mãe de um dos adolescentes, que é embaixatriz, escreveu uma carta ao Itamaraty reclamando da abordagem. A Polícia Militar informou que as câmeras corporais dos policiais estavam em uso e que as imagens serão analisadas. A corporação afirmou que os policiais são orientados a realizar abordagens de maneira diferente da que ocorreu. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro também está investigando o caso.

