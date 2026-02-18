Pode comer carne na Quarta-feira de Cinzas? Entenda tradição católica

Tradição remonta aos primeiros séculos do cristianismo, onde a abstinência de carne é vista como um ato de humildade e disciplina espiritual

A Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma no calendário cristão, um período de 40 dias de reflexão, penitência e preparação para a Páscoa. Neste dia, milhões de católicos ao redor do mundo, incluindo no Brasil, observam práticas como o jejum e a abstinência de carne, simbolizando o sacrifício de Jesus Cristo. Mas, afinal, é permitido comer carne nessa data? De acordo com as normas da Igreja Católica Romana, a resposta é não, com poucas exceções.

A tradição remonta aos primeiros séculos do cristianismo, onde a abstinência de carne – especialmente de animais terrestres como boi, porco, frango e peru – é vista como um ato de humildade e disciplina espiritual. A carne é associada a festas e abundância, e renunciá-la serve para “frear as concupiscências e educar os sentidos”, como explicou São Tomás de Aquino. Em contrapartida, peixes, frutos do mar, ovos e laticínios são permitidos, pois não se enquadram na definição litúrgica de “carne”.

As regras são claras no Código de Direito Canônico: na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira Santa, católicos a partir dos 14 anos devem abster-se de carne, enquanto o jejum – limitado a uma refeição completa e duas menores – é obrigatório para aqueles entre 18 e 59 anos.

No Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) reforça essas orientações, mas permite a substituição em sextas-feiras comuns da Quaresma por obras de caridade ou orações extras. Exceções ao jejum incluem enfermos, grávidas, lactantes, trabalhadores braçais ou intelectuais com atividades intensas, mas esses grupos ainda devem observar a abstinência de carne, salvo dispensa médica ou pastoral.

Essa prática não é exclusiva da Quarta-feira de Cinzas: durante toda a Quaresma, as sextas-feiras são dias de abstinência, incentivando opções como peixes e vegetais. A data é móvel, dependendo do calendário lunar, e em 2026, por exemplo, cairá em 18 de fevereiro – coincidentemente, a data atual no momento desta consulta. Para os fiéis, o foco vai além da restrição alimentar: é um convite à oração, caridade e conversão interior.

