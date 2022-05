Polícia apreende 4,3 mil peças de motocicletas e descobre capacetes escondidos em teto de loja

Apreensão faz parte da Operação Sufoco, iniciada na semana passada; um suspeito foi detido na ação desta segunda-feira, 9

Divulgação/Polícia Civil Autoridades suspeitam que peças abasteciam lojas clandestinas no centro de São Paulo



A Polícia de São Paulo apreendeu 1,2 mil peças de motocicletas sem documentos que comprovassem sua procedência e sem os selos de rastreabilidade do Detran.SP. Os itens foram apreendidos na segunda-feira, 9, no sexto dia da Operação Sufoco. Além da apreensão, um suspeito foi detido. O banco de um veículo que apresentava queixa de furto na semana passada também foi encontrado no local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a suspeita é que os itens abasteciam lojas localizadas na região dos Campos Elíseos, no centro de São Paulo, em uma área em que foram presas quatro pessoas e apreendidas 3,1 mil peças de motos sem comprovação de origem no último sábado, 7. Dentre os itens encontrados, estavam dezenas de capacetes escondidos no teto de uma loja.

O delito foi enquadrado como receptação dolosa e foi descoberto por agentes da 1ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar), em um estabelecimento na Rua Paulo de Morais, no Jardim Colina. Com essa nova prisão, a Operação Sufoco chegou à marca de 153 detidos, sendo 18 adolescentes e 32 pessoas procuradas pela Justiça. Aproximadamente 9,3 mil veículos foram vistoriados – sendo 3,7 mil motocicletas – e 444 automóveis foram apreendidos. A Polícia já encontrou mais de 5,3 toneladas de drogas e apreendeu revólveres, simulacros de arma de fogo, cápsulas, aproximadamente 400 celulares 1 55 carcaças de aparelhos, cartões bancários, veículos de alto valor além de quantias em dinheiro vivo nacional e estrangeiro. A operação começou na quarta-feira, 4, e visa combater crimes patrimoniais, especialmente delitos cometidos por falsos entregadores de delivery.