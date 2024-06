Polícia apreende 23 armas de presidente de empresa investigada por suposto elo com facção criminosa

Ação aconteceu depois da polícia ter recebido denúncias de funcionários da nova administração, que relataram terem sido expulsos com uso de força física e intimidação

A Polícia Civil, em ação conjunta com o Ministério Público de São Paulo, apreendeu 23 armas pertencentes ao presidente afastado da empresa de ônibus Upbus, Ubiratan Antônio da Cunha. A operação é um desdobramento da investigação “Fim da Linha”, que apura a ligação de empresas de transporte público com o Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação ocorreu após denúncias de funcionários da nova administração da empresa, que relataram terem sido expulsos com uso de força física e intimidação. A operação “Fim da Linha” foi deflagrada em abril deste ano e investiga a conexão entre empresas de ônibus da cidade de São Paulo e organizações criminosas. Ubiratan Antônio da Cunha já é réu por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além das 23 armas, a Polícia Civil também apreendeu o celular de Ubiratan Antônio da Cunha e o sistema de armazenamento de imagens e monitoramento da empresa. A ação visa interromper o registro de posse e porte de armas do presidente afastado, que está impedido de entrar na empresa devido às investigações em curso.

