Polícia apreende 300kg de cocaína dentro de tonéis de suco em Santos

Agentes investigam um esquema onde o crime organizado utiliza uma transportadora para distribuir armas e drogas; um home foi preso em flagrante

Divulgação/Deic Droga foi encontrada no interior de um empresa de cargas



O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) apreendeu na tarde desta segunda-feira, 19, em Santos, 300kg de cocaína pura dentro de tonéis de suco escondidos em uma empresa de cargas. Um homem foi preso em flagrante. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que a ação ocorreu com o intuito de identificar um esquema do crime organizado, que utilizaria uma transportadora para distribuir armas e drogas. Os policiais foram até uma empresa de cargas no bairro Chico de Paula e conversaram com um homem, de 39 anos, funcionário e parente do proprietário da empresa. De acordo com informações da pasta, o rapaz detalhou aos policiais que foi procurado por um grupo no último dia 16, que ofereceu dinheiro para permitir que parte da carga de tonéis de suco fosse retirada do local. O suspeito foi informado que os tonéis seriam carregados com cocaína e repassados para um local desconhecido.

A pasta informou que os tonéis foram apreendidos e levados para a delegacia. Lá, eles foram abertos e, após a retirada dos sucos, os policiais localizaram 300 tijolos de cocaína, que totalizaram 300kg do entorpecente. O homem foi preso e está à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas.