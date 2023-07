Policia apreende carro com cadeira de praia no lugar do banco de motorista no Paraná

Condutor foi presso por apresentar sinais de embriaguez ao volante, segundo PM

Divulgação/3°BPM-PMPR Carro foi apreendido na cidade de Pato Branco, Oeste do Paraná



Um veículo que estava com uma cadeira de praia no lugar do banco de motorista foi apreendido pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) no município de Pato Branco, interior do Estado. Segundo a instituição, o motorista foi encaminha para a 12º Central Regional de Flagrantes porque ainda conduzia o carro alcoolizado. Administrativamente, segundo as autoridades de segurança. foram realizadas as devidas notificações de trânsito, diante dos fatos que demonstravam descumprimento da legislação vigente. A PMPR ainda informou que no momento o envolvido encontra-se em liberdade provisória.