Polícia Civil confirma morte de empresário que fugiu de carro em chamas e pulou em lago após ser sequestrado

Corporação abriu um inquérito e segue investigando o caso, que ocorreu em Osasco, nesta quinta-feira, 15; ninguém foi preso até o momento

Divulgação/SSP-SP Caso é investigado pela Polícia Civil que procura pelos suspeitos



A Polícia Civil de São Paulo confirmou, nesta sexta-feira, 26, a morte de um empresário, de 68 anos, que foi sequestrado nesta quinta-feira, 15, em Osasco. A vítima teve 70% do corpo queimado. O homem estava amarrado dentro do próprio carro, que foi incendiado pelos criminosos. O empresário conseguiu escapar do carro em chamas e pulou em um lago. Uma pessoa que passava pelo local ajudou o homem a sair da água. A vítima foi socorrida em estado grave e levada a um hospital do município, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Segundo a polícia, as investigações do caso prosseguem através de um inquérito policial instaurado pelo 7ºDP de Osasco. “As diligências estão em andamento visando à elucidação dos fatos”. Ninguém foi preso até o momento.