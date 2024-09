Polícia Civil de São Paulo participa de operação contra lavagem de dinheiro

Ação mira uma organização criminosa que movimentou R$ 3 bilhões provenientes de jogos ilegais

Divulgação/ SSP - SP As investigações conduzidas pela Polícia Civil de Pernambuco tiveram início em 2023



Um carro de luxo e um avião foram apreendidos nesta quarta-feira (4) pela Polícia Civil de São Paulo durante a Operação Integration, deflagrada em conjunto com as forças policiais de Pernambuco, Paraná, Paraíba e Goiás. A ação mira uma organização criminosa que movimentou R$ 3 bilhões provenientes de jogos ilegais. São cumpridos 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiania. Em Barueri, na Grande São Paulo, a Polícia Civil apreendeu um carro de luxo em um condomínio de alto padrão. Em Jundiaí, no interior paulista, uma aeronave foi recolhida pelos agentes. As investigações conduzidas pela Polícia Civil de Pernambuco tiveram início em 2023. Conforme o inquérito, a quadrilha usava várias empresas de eventos, publicidades, casas de câmbio, seguros e outras para lavagem de dinheiro feita por meio de depósitos e transações bancárias. A Polícia Civil informou que foram sequestrados bens e solicitado o bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões dos investigados.

Publicado por Luisa Cardoso