Polícia Civil de SP prende quadrilha que vendia dados sigilosos de pessoas públicas

Divulgação/SSP-SP Quadrilha foi presa pela Polícia Civil de São Paulo



A Polícia Civil de São Paulo prendeu cinco suspeitos de integrarem uma quadrilha que vendia dados sigilosos de administradores públicos, nesta segunda-feira, 13. As prisões ocorreram no âmbito da 2ª fase da Operação Data Seller. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o esquema consistia em oferecer consultas em grupos de aplicativos de mensagens para obter informações pessoais, como endereço, telefones e assinaturas. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Paraná. Os valores oferecidos pelos suspeitos giravam entre R$ 200 e R$ 300. De acordo com a investigação, nos grupos, eram fornecidas informações como a qualificação completa das pessoas, endereços residenciais, telefones, assinaturas, veículos e locais por onde eles transitavam, Além disso, segundo a SSP, também constatado que a quadrilha também comercializava senhas de servidores e membros do Poder Judiciário e Ministério Público. A ação contou com a participação de agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e teve apoio de policiais do Paraná e de unidades locais das cidades de São Roque, Angatuba, Mairinque, Taubaté e Ubatuba. Os cinco homens foram presos e um deles foi detido em São Roque, no interior paulista, com arma de fogo, segundo informou a pasta.