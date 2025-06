Polícia Civil do RJ faz operação contra venda ilegal de medicamentos para emagrecimento

Produtos, que imitam a ação do hormônio GLP-1, estão sendo comercializados sem a devida autorização da Anvisa e sem a prescrição médica necessária

Divulgação/Polícia Civil do Rio Durante a operação, foram realizados mandados de busca e apreensão em áreas como Jacarepaguá e Barra da Tijuca



A Polícia Civil do Rio de Janeiro lançou uma operação com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que estaria envolvida na importação e venda clandestina de medicamentos para emagrecimento. Esses produtos, que imitam a ação do hormônio GLP-1, estão sendo comercializados sem a devida autorização da Anvisa e sem a prescrição médica necessária, o que configura uma séria violação das normas sanitárias. A investigação revela que a entrada irregular desses medicamentos no Brasil e sua comercialização representam um risco significativo à saúde pública.

Esses produtos requerem um controle rigoroso em relação ao armazenamento, segundo a Polícia Civil, transporte e aplicação, além de necessitarem da supervisão de profissionais de saúde qualificados. Durante a operação, foram realizados mandados de busca e apreensão em áreas como Jacarepaguá e Barra da Tijuca. Um dos principais suspeitos do esquema admitiu sua participação nas atividades ilegais e foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A obesidade é um problema global que afeta mais de 1 bilhão de pessoas, com cerca de 40 milhões de brasileiros enfrentando essa condição. Essa situação está associada a diversas complicações de saúde, incluindo diabetes tipo 2, doenças cardíacas e hipertensão. De acordo com a World Obesity Federation, a previsão é alarmante: até 2045, 75% dos adultos no Brasil poderão ser diagnosticados com obesidade ou sobrepeso.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias