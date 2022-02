Polícia Civil identifica 124 vítimas das chuvas em Petrópolis; veja a lista

Ao todo, 152 corpos já foram localizados e 165 pessoas permanecem desaparecidas

CARL DE SOUZA / AFP Para este domingo, 20, a expectativa é de continuidade nas operações de busca e resgate na região



A Polícia Civil do Rio de Janeiro já identificou 124 vítimas das fortes chuvas que atingiram o município desde a última terça-feira, 15. Segundo boletim atualizado do Corpo de Bombeiros, pelo menos 152 corpos já foram encontrados. Ao todo, 165 pessoas permanecem desaparecidas. Para este domingo, 20, a expectativa é de continuidade nas operações de busca e resgate na região. No entanto, moradores alertam para a falta de equipamentos pelas equipes atuantes. “Eles ficam aqui dias e noites e não conseguem. Já estamos cansados. Eles estão cortando árvores no machado, tirando barro com a mão, com balde”, relatou Dona Alcione, em entrevista à Jovem Pan News. Ela acompanha as ações para busca e resgate de Beatriz, sua filha de criação, e de outras três pessoas que estavam em uma residência no bairro Alto da Serra, um dos mais castigados no município. A Prefeitura também mantém as ações para recuperação de áreas afetadas e, por isso, solicita que os moradores deixem suas casas apenas em casos de “extrema necessidade”. “Precisamos das vias livres para que o trabalho seja eficiente”, enfatizou o prefeito Rubens Bomtempo.

A previsão é que chuvas intensas continuem em Petrópolis neste domingo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O último boletim meteorológico divulgado pela Defesa Civil municipal fala em “condições de tempo instável” com pancadas de chuva moderada e forte no período da tarde e da noite, o que pode prejudicar as ações de resgate na região.

Confira abaixo as vítimas identificadas