Polícia Civil investiga morte de morador na Cracolândia

Homem de 54 anos foi assassinado após resistir a um assalto na Praça General Osório; vítima chegou a ser socorrida no hospital. mas não resistiu

Ciete Silvério/Governo do Estado de SP Caso foi registrado no 3º DP (Campos Elíseos) e a polícia segue realizando diligências para encontrar o suspeito



A Polícia Civil está investigando a morte de um homem de 54 anos que teria sido vítima de latrocínio – roubo seguido de morte – na região da Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo, onde morava. O crime aconteceu na noite desta terça-feira, 15, na Praça General Osório. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), guardas civis foram acionados por pessoas que teriam presenciado a situação. Ao chegarem no local, encontraram a vítima no chão e a encaminharam para a Santa Casa de Misericórdia, também na região central. No entanto, mesmo após os socorros, o homem não resistiu. De acordo com a SSP, o homem foi ferido com uma arma branca no tórax após resistir à abordagem de um criminoso que tentava tirar sua mochila. O caso foi registrado no 3º DP (Campos Elíseos).