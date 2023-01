Polícia Civil prende 5º suspeito de participar de chacina no Distrito Federal

Outras quatro pessoas já haviam sido presas pelas autoridades por suposto envolvimento na morte de 10 pessoas; um adolescente também foi apreendido

Divulgação/PCDF Suspeito detido tem 25 anos e é apelidado de "Galego"; seis pess



A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu mais um suspeito de ter participado da chacina que resultou na morte de 10 pessoas. Segundo a PCDF, o suspeito tem 25 anos e é conhecido como “Galego“. Ele foi preso na madrugada desta quinta-feira, 26, em Itapoã por agentes da 6ª DP. Segundo as investigações, “Galego” participou da associação criminosa que foi responsável pela maior chacina da história do Distrito Federal. Dentre os crimes praticados, estão extorsão mediante sequestro, agravada pelo resultado de morte, corrupção de menores e ocultação de cadáver. Até o momento, cinco pessoas foram presas por suspeita de participação nos crimes, enquanto um adolescente de 17 anos foi apreendido e encaminhado à DCA I. As dez vítimas já foram identificadas e têm entre 6 e 54 anos. A expectativa é de que o inquérito que investiga o crime seja finalizado nos próximos dias.