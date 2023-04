Polícia Civil prende homem considerado um dos maiores invasores de apartamentos de SP

Outras três pessoas foram presas por furto a residência na última terça-feira, 4; corporação apreendeu grande quantidade de joias

Divulgação/Polícia Civil Policiais apreenderam joias durante a ação



Agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam neste terça-feira, 4, um homem apontado um dos maiores invasores de apartamentos de São Paulo. Outras três pessoas foram presas por furto a residência pela 4ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Condomínios e Residências. Durante a ação, os policiais apreenderam uma grande quantidade de joias, que haviam sido roubadas de um imóvel em São Caetano do Sul. Uma mulher está entre os presos. Segundo a investigação, ela era responsável por convencer os porteiros dos condomínios a liberarem a entrada. Ainda segundo a Polícia Civil, a quadrilha estava reunida nas proximidades praça da Sé, região central da capital, para encontrar um receptador para repassar os objetos furtados. Eles foram abordados na Rua Barão de Paranapiacaba e confessaram que invadiram uma residência no ABC Paulista, horas antes. Os quatro foram atuados por furto qualificado e associação criminosa. O grupo é investigado por outras seis invasões. A polícia localizou a vítima que recuperou os pertences roubados.