Polícia Civil prende suspeito de envolvimento na morte de Jeff Machado

Segundo a corporação, outro homem está foragido da Justiça; prisão aconteceu nesta sexta-feira, 2, na Zona Norte do Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/jeffmachadocosta Corpo de Jeff Machado foi encontrado no dia 24 de maio dentro de um baú enterrado a dois metros de profundidade



A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Jeander Vinícius da Silva Braga, suspeito de envolvimento na morte do ator Jeff Machado. A informação foi confirmada pela corporação. O suspeito foi preso no bairro de Santíssimo, na Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 2, por agentes de segurança. Jeander teria tentado fugir ao avistar os policiais, mas acabou se entregando. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) decretou a prisão preventiva de Jeander nesta quinta-feira, 1º. Além do detido, Bruno de Souza Rodrigues, amigo de Jeff, também teve o mandado de prisão expedido e é considerado foragido da Justiça. Em nota, a Polícia Civil informou que está trabalhando para capturar o segundo suspeito do crime de homicídio e ocultação de cadáver. No dia 24 de maio, o corpo de Jeff Machado foi encontrado dentro de um baú que estava enterrado em uma casa na Zona Oeste do Rio de Janeiro a 2 metros de profundidade e coberto por concreto.