Polícia Civil prende suspeito de participar na morte de seis familiares no Distrito Federal

Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos, é acusado de vigiar as vítimas do crime em um cativeiro; Elizamar e seus três filhos, junto de sua sogra e cunhada, estão desaparecidos

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou a prisão de um homem suspeito de ter envolvimento na morte da cabeleireira Elizamar da Silva e de seus três filhos. Identificado como Fabrício Silva Canhedo, o rapaz de 34 anos seria o responsável, segundo as investigações, por vigiar parte das vítimas mantidas em um cativeiro. Outros dois suspeitos já haviam sido capturados pelos agentes de segurança por possíveis envolvimentos com o crime. A polícia informou ainda que um dos suspeitos confessou que Thiago Gabriel Belchior de Oliveira, marido de Elizamar Silva, e seu pai, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro de Elizamar, encomendaram a morte da cabeleireira e de seus familiares. Ambos ainda não foram encontrados. Ricardo Viana, da 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá, afirmou a jornalistas que o suspeito detido Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos junto com Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, receberam R$ 100 mil para matar Elizamar e seus três filhos – Gabriel, de 7 anos, e os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6 anos – além da sogra e cunhada da mulher. As crianças possivelmente mortas eram filhas de Thiago e netas de Marcos Antônio – que teriam financiado o crime.

“Nós fomos atrás do veículo que foi utilizado como batedor, que dava vigilância aos carros das vítimas no momento em que elas foram queimadas. E chegamos a um veículo que estava em posse de um homem de 34 anos. Após as investigações de aprofundarem, nós chegamos à conclusão que essa pessoa participou ativamente do segundo crime. Chegou um convite do Gideon, um dos autores, para que participasse da empreitada criminosa na parte de vigiar o cativeiro. E, dentro dessas tarefas, ele fazia comida, ele ajudava no banho das vítimas, haja vista que elas se encontravam vendadas e amarradas. E também ajudava na vigilância”, afirmou o delegado. Além dos homens, Horário contou que outras duas pessoas participaram do crime: uma amante de Marcos Antônio e sua enteada. Ambas também estão desaparecidas. O depoente explicou também que Marcos Antônio e Thiago sequestraram as mulheres e as mantiveram em um cativeiro por cinco dias. Elizamar tentou resistir, mas foi enforcada. Um dos motivos do crime citados por Horário teria sido a venda de uma casa na região de Santa Maria por R$ 400 mil realizada por Renata Juliene, esposa de Marcos Antônio. O foragido iria matá-la para ficar com o dinheiro e fugir com sua amante. O delegado da Polícia Civil ressaltou que os sequestradores a mantiveram em cárcere privado, mas não conseguiram subtrair a quantia de dinheiro e as levaram para Unaí (MG), onde as assassinaram. Embora o depoimento do suspeito tenha sido considerado “robusto”, a polícia ainda busca materiais que possam confirmar a versão apresentada.

Entenda o caso

Um dia após a cabeleireira de 39 anos, Elizamar da Silva, junta de seus três filhos, serem dadas como desaparecidas, a Polícia Civil do Distrito Federal encontrou um automóvel com características semelhantes ao carro da esteticista. No veículo, quatro pessoas encontravam-se carbonizadas. De acordo com o delegado da PC-DF, não é possível afirmar que trata-se de Elizamar e seus três filhos – já que os corpos foram totalmente queimados e a identificação ainda não tenha sido realizada -, embora as chances de ser a cabeleireira sejam grandes. Nas redes sociais, o irmão de Elizimar afirmou que os corpos carbonizados são da sua irmã e de seus sobrinhos, mas as autoridades ainda não confirmou a informação.

Na última segunda-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal publicou uma nota onde afirma estar em um trabalho conjunto com os mesmos órgãos de Goiás e de Minas Gerias para a elucidação do caso. Isso porque, durante o último fim de semana, a 33ª Delegacia de Polícia, em Santa Maria, informou que havia encontrado o carro do sogro da cabeleireira na região de Unaí (MG), cidade próximo da divisa com o DF, com duas pessoas dentro que não foram identificadas. A PC-MG ressaltou que os corpos foram encaminhados ao Posto Médico Legal e que a identificação ainda encontra-se pendente de confirmações. Até o momento, é sabido que Elizimar, junta de seus três filhos – Rafael e Rafaela, de 6 anos, e Gabriel de 7 anos -, sumiram desde a última semana. Dias após o desaparecimento ser reportado, também foi informado a ausência de seu marido, Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos; de seus sogros, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, e Renata Juliene Belchior, de 52 anos; e sua cunhada, Gabriela Belchior, de 24 anos.